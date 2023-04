Juve, Allegri presenta la gara con lo Sporting Lisbona in conferenza stampa (Di mercoledì 12 aprile 2023) Intervenuto in conferenza stampa, Max Allegri ha presentato l’andata dei quarti di Europa League contro lo Sporting Lisbona in programma domani: “Lo Sporting è una squadra che ha tecnica ed è ben organizzata. L’allenatore è molto bravo e ha riportato il titolo lì dopo tanti anni. Domani è un primo passaggio importante per creare presupposti e prenderci il passaggio del turno a Lisbona. Saremmo dei pazzi a prenderli sottogamba. Loro hanno battuto l’Arsenal e hanno tecnica e gamba. Sarà molto difficile e sarà un quarto di finale”, ha detto l’allenatore bianconero. Sui singoli Allegri ha spiegato: “Alex Sandro e Vlahovic sono a disposizione. De Sciglio non ci sarà sperando di averlo a disposizione per il Sassuolo. Pogba? Lui è convocato e ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 12 aprile 2023) Intervenuto in, Maxhato l’andata dei quarti di Europa League contro loin programma domani: “Loè una squadra che ha tecnica ed è ben organizzata. L’allenatore è molto bravo e ha riportato il titolo lì dopo tanti anni. Domani è un primo passaggio importante per creare presupposti e prenderci il passaggio del turno a. Saremmo dei pazzi a prenderli sottogamba. Loro hanno battuto l’Arsenal e hanno tecnica e gamba. Sarà molto difficile e sarà un quarto di finale”, ha detto l’allenatore bianconero. Sui singoliha spiegato: “Alex Sandro e Vlahovic sono a disposizione. De Sciglio non ci sarà sperando di averlo a disposizione per il Sassuolo. Pogba? Lui è convocato e ...

