Jun e Mario Mario hanno litigato, cosa è successo a Napoli? La lite dopo il viaggio Jun e Mario Mario sono due volti famosissimi su TikTok e la loro storia di amicizia ha appassionato milioni di utenti, ma qualcosa tra i due pare essersi rotta definitivamente dopo il viaggio del ragazzo coreano a Napoli: cosa è successo e perché hanno litigato?

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Emi98_ : RT @itssjwekwe: Dori un cazzo di mood mi fa morire, lui stanco di tutta questa questione di mario e jun sto morendo - HuntPuoti : #Renzi vs #Calenda: il dissing di cui avevamo bisogno dopo quello tra Mario Mario e Jun - chasingthestars : La storia di Mario Mario e Jun mi ha cambiata - anna_tpwk_ : Jun protagonista della prossima edizione di C'è posta per te Manderà a chiamare Mario e andrà Maria in prima persona a consegnare la busta - GIOVYB94 : oggi jun dovrebbe tornare in corea ma mario mario ha detto che secondo lui non partirà... ieri jun in chiamata non… -