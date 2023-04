(Di mercoledì 12 aprile 2023) Sta per essere lanciata da Kourou, in Guiana francese, la missionedell’Agenzia spaziale europea: domani un razzo Ariane 5 () darà il via a unaimprese spaziali più interessanti mai intraprese, seppure ben difficilmente risponderà alla domanda principale che l’umanità si pone da millenni, ovvero se esiste altra forma di vita nell’uni. Il nomenon deve trarre in inganno, è infatti l’acronimo di Jupiter Icy Moon Explorer, ovvero letteralmente esploratore deidi, ed è quello della sonda costruita appositamente daDefence Space. Il presupposto è che moltein orbita attorno ai pianeti giganti del sistema solare, come ...

...otto anni per arrivare sul pianeta C'è acqua e quindi possibilità di ospitare la vita oltre al nostro pianeta Tenterà di scoprilo(JUpiter ICy moon Explorer), la sonda prodotta da...... tra i più importanti dei 10 strumenti a bordo della sonda. Questo strumento è fondamentale ... realizzata da Space Tech GmbH per conto diDefence and Space. Il Radar Sounder è in grado di ...... nel Milanese, sono poi nati i pannelli fotovoltaici di, i più grandi mai realizzati per una ... realizzata da Space Tech GmbH per conto diDefence and Space. Il Radar Sounder è in grado di ...

Juice Airbus, al lancio verso i ghiacci delle lune di Giove Panorama

Juice impiegherà 7 anni e mezzo per raggiungere e studiare Giove e le sue lune ghiacciate: Europa, Ganimede e Callisto ...The European Space Agency (ESA) is all set to launch the Jupiter Icy Moons Explorer, or Juice, mission on Thursday (April 13) from its spaceport in French Guiana on an Ariane 5 launcher. Planned to ...