Jorit | Maradona era una persona che gioiva nel vedere la gente felice | sul murales

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 12 aprile 2023) A "La Gazzetta dello Sport", ha parlato Ciro Cerullo, in arte "", ecco le sue dichiarazioni: Pensa chesarebbe statodi veder giocare questo Napoli? "Assolutamente si. Sia dal punto di vista calcistico che umano. Diego era unachenella, era in sintonia con il popolo su questo e lo sarebbe stato anche ora che Napoli è in fermento". Tra l’altro c’è un collegamento anche tra Hamsik e ildi. "Esatto. Diede un contributo per realizzarlo. Considera che fu tutto autofinanziato con delle collette grazie agli ultrà del Napoli, nessuno ci aiutò, né le istituzioni né il club. Tutto grazie ai tifosi".