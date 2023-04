Jonas Vingegaard e l’assalto silenzioso al Tour de France

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Nessuno ne parla più. Forse perché per molti ciò che è successo lo scorso anno è stato un caso fortuito, o forse perché lo spettacolo delle classiche di primavera è così grande che ci si dimentica di tutto quel ciclismo che ruota attorno alla stagione del nord. In ogni caso, L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: Nessun articolo correlato.

... Giro d'Italia, Vuelta di Spagna e Tour de France, ad aprile si corrono le mitiche classiche: il 2 aprile Tadej Pogaar ha dominato il Giro delle Fiandre,ha trionfato nel Giro dei ...... Giro d'Italia, Vuelta di Spagna e Tour de France, ad aprile si corrono le mitiche classiche: il 2 aprile Tadej Pogaar ha dominato il Giro delle Fiandre,ha trionfato nel Giro dei ...Ciclismo, il danese, 26 anni, alfiere della Jumbo Visma, ha trionfato nel giro dei Paesi Baschi. Vittoria della sesta e ultima tappa e primo in classifica generale. Il vincitore del Tour de France 2022 ...

Giro dei Paesi Baschi 2023: Jonas Vingegaard stacca tutti e trionfa in classifica generale OA Sport

Domenica 23 aprile andrà in scena la quarta classica monumento. Prenderanno il via tutti i ciclisti più importanti ed in forma del momento.Quanto guadagnano ciclisti 2023, i primi 10 ciclisti che guadagnano di più: Pogacar è ancora in vetta alla classifica ...