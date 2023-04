John Lennon, parla l’amante May Pang: “Fu Yoko Ono a chiedermi di uscire con lui. Si approfittò di me ma io e lui ci innamorammo davvero” (Di mercoledì 12 aprile 2023) The Lost Weekend: a Love Story è un documentario in uscita il 13 aprile nei cinema americani e racconta la storia di May Pang e John Lennon. Ora bisogna fare un salto nel tempo: 1973-1975. In quel periodo l’ex Beatle e Yoko Ono si erano lasciati e proprio di quel periodo si è scritto di tutto: Lennon in preda alle droghe, ai deliri. Lennon “perduto”. Lennon mai così produttivo dopo lo scioglimento della band. May Pang lavorava alla Apple Record: “Yoko Ono venne nel mio ufficio. Da tre anni lavoravo per loro. Ed esordì: ‘John e io non andiamo d’accordo‘. Chiunque lavorasse con loro lo sapeva, ma non ne parlavamo, erano i nostri capi. ‘Comincerà a vedere altre persone’. E poi aggiunse: ‘Tu non hai un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) The Lost Weekend: a Love Story è un documentario in uscita il 13 aprile nei cinema americani e racconta la storia di May. Ora bisogna fare un salto nel tempo: 1973-1975. In quel periodo l’ex Beatle eOno si erano lasciati e proprio di quel periodo si è scritto di tutto:in preda alle droghe, ai deliri.“perduto”.mai così produttivo dopo lo scioglimento della band. Maylavorava alla Apple Record: “Ono venne nel mio ufficio. Da tre anni lavoravo per loro. Ed esordì: ‘e io non andiamo d’accordo‘. Chiunque lavorasse con loro lo sapeva, ma non nevamo, erano i nostri capi. ‘Comincerà a vedere altre persone’. E poi aggiunse: ‘Tu non hai un ...

