Joe Biden in Irlanda del Nord per il 25° anniversario degli Accordi del Venerdì Santo Prima visita sull’isola da presidente Usa

(Di mercoledì 12 aprile 2023) È arrivato in serata in una Belfast blindata con l’Air Force One, mentre diverse centinaia di persone si sono radunate per vedere sfilare il corteo delUsa. Joeè atterrato indel, per un viaggio che celebrerà i suoi legami famigliari con l’Isola e il ruoloStati Uniti nel porre fine al conflitto, con la sigla dell’Accordo del, del quale ricorre il 25esimo. e che che 1998 pose fine al lungo e sanguinoso conflitto dei Troubles nell’Ulster. Per, che farà tappa a Belfast e poi a Dublino, è il primo viaggio nell’Isola irlandese daStati Uniti. Ad accoglierlo il premier britannico Rishi Sunak. Nella città decine di agenti ...

Il presidente americano è in visita di stato per commemorare la fine dei Troubles, ma anche per ragioni politiche e ...Donald Trump ha promesso di non abbandonare mai la corsa alla Casa Bianca del 2024, nonostante sia stato incriminato con 34 capi d'accusa, ed ha insistito sul fatto che il presidentenon in grado di ricandidarsi. Intervistato da Fox News, l'ex presidente degli Stati Uniti ha affermato che nulla gli impedirebbe di candidarsi, nemmeno una condanna. Non mi ritirerei mai , ...****a Belfast, in Irlanda del Nord, celebra il 25° anniversario degli accordi del Venerdì Santo , la fine delle violenze dopo decenni di scontri, in questa data sstorica e in un viaggio ...

Guerra Ucraina, Joe Biden contro arresto reporter Gershkovich: superati i limiti Il Tempo

La guerra in Ucraina giunge al giorno 413. Il primo ministro ucraino, Denys Shmyhal, ha affermato che in estate "potrebbe partire la controffensiva su larga scala contro i russi". Kiev, inoltre, stare ...