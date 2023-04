Jeremy Renner, il primo red carpet dopo l’incidente (con bastone e scooter elettrico) (Di mercoledì 12 aprile 2023) A oltre tre mesi di distanza dall'incidente in cui ha seriamente rischiato la vita, l’attore americano è tornato a calcare un tappeto rosso, a Los Angeles, in occasione della presentazione della sua nuova serie Rennervations: «Camminare qui era il mio obiettivo» Leggi su vanityfair (Di mercoledì 12 aprile 2023) A oltre tre mesi di distanza dall'incidente in cui ha seriamente rischiato la vita, l’attore americano è tornato a calcare un tappeto rosso, a Los Angeles, in occasione della presentazione della sua nuova serievations: «Camminare qui era il mio obiettivo»

