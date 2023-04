Jeremy Renner | dopo l’incidente l’attore torna sul red carpet in scooter e con il bastone

(Di mercoledì 12 aprile 2023) A oltre quattro mesi dalla disavventura che ha tenuto con il fiato sospeso milioni di fan in tutto il mondo e l’intero showbiz,to a presenziare a un evento pubblico. Sorridente e visibilmente emozionato,americano celebre per l’interpretazione dell’eroe Occhio di Falco nelle pellicole Marvel ha avuto bisogno di une unoelettrico per spostarsi per le interviste di rito, ma il suo ritorno sulla scena è la notizia che tutti attendevano. A Capodanno,aveva seriamente rischiato di perdere la vita a causa di un grave incidente con lo spazzaneve nel suo ranch in Nevada. Per salvare il nipoteè rimasto schiacciato sotto il mezzo e riportato oltre trenta fratture ossee, ...

Jeremy Renner, il primo red carpet dopo l’incidente (con bastone e scooter elettrico) Vanity Fair Italia

(ANSA) - NEW YORK, 12 APR - Jeremy Renner torna sotto i riflettori per la prima apparizione pubblica dopo l'incidente sulla neve a Capodanno. L'attore di Avengers è arrivato usando un bastone al ...C’è il suo nome nel titolo, il suo viso compre l’intero poster, ma Rennervations non è incentrata esclusivamente su Jeremy Renner. L’interprete di Occhio di Falco nell’Universo Cinematografo Marvel ...