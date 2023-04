Jeremy Renner | dopo l’incidente l’attore torna sul red carpet in scooter e con il bastone

(Di mercoledì 12 aprile 2023) A oltre quattro mesi dalla disavventura che ha tenuto con il fiato sospeso milioni di fan in tutto il mondo e l’intero showbiz,to a presenziare a un evento pubblico. Sorridente e visibilmente emozionato,americano celebre per l’interpretazione dell’eroe Occhio di Falco nelle pellicole Marvel ha avuto bisogno di une unoelettrico per spostarsi per le interviste di rito, ma il suo ritorno sulla scena è la notizia che tutti attendevano. A Capodanno,aveva seriamente rischiato di perdere la vita a causa di un grave incidente con lo spazzaneve nel suo ranch in Nevada. Per salvare il nipoteè rimasto schiacciato sotto il mezzo e riportato oltre trenta fratture ossee, ...

Rennervations, recensione della mini docu - serie firmata Disney+ con protagonista. Cosa non ci è ...(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310) I segreti di Wind Rivered Elizabeth Olsen in un thriller premiato a Cannes. Un cacciatore collabora con una giovane agente dell'Fbi per ...Non è strano che gli attori si dedichino anche a progetti collaterali. Questo è successo anche acon Rennervation , una docuserie che racconto il modo in cui l'interprete ha collaborato con associazioni di beneficenza per trasformare veicoli dismessi a strutture utili per le ...

L'obiettivo di Jeremy Renner, realizzando la serie, era quella di mettere in luce il lavoro di associazioni di beneficenza a lui vicine.Il fisioterapista di Jeremy Renner, Christopher Vincent, ha parlato delle ferite riportate dall'attore dopo il grave incidente ...