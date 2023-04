Jeanne du Barry | perché è il progetto perfetto per rilanciare Johnny Depp

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Il nuovo film di Maïwenn, che sarà presentato in anteprima al Festival di Cannes, è l'occasione migliore per riportare sul grande schermo dopo le controversie con l'ex moglie Amber Heard. Eccoduè il nuovodiretto, co-scritto e interpretato da Maïwenn, attrice e cineasta francese che ha già dimostrato il suo talento con Polisse e Mon roi - Il mio re. La pellicola, che tra l'altro sarà presentata alla 76esima edizione del Festival di Cannes, in apertura dell'evento cinematografico ovvero il 16 maggio 2023, racconta la storia dell'omonima figlia illegittima di una sarta (incarnata dalla stessa Maïwenn) che, nel 1700, fece una vera e propria scalata sociale arrivando direttamente da Re Luigi XV. Il sovrano, che ha il volto di, si innamora ...

A pochi giorni dalla conferenza ufficiale della kermesse, in programma dopodomani a Parigi, si conosce già il film d'apertura: Jeanne Du Barry di Maïwenn, con Johnny Depp nei panni di re Luigi XV.