James Pallotta torna in Italia | l’ex Roma alla guida di un club di Serie A

(Di mercoledì 12 aprile 2023) L’esperienza didellaè stata dai due volti, nel complesso sono stati raggiunti buoni risultati ma l’addio è stato burrascoso. Il suo nome è circolato con insistenza per il futuro di alcune squadre del campionatono, il riferimento agli ultimi mesi è stato prima al Palermo e poiSampdoria. Le trattative non sono poi andate in porto.continua le trattative per rientrare nel calcio che conta e dprossima stagione potrebbe concretizzarsi il ritorno in. L’imprenditore statunitense si è dimostrato sempre molto ambizioso e l’intenzione è quella di raggiungere i migliori risultati sia dal punto di vista sportivo che economico. Foto di Angelo Carconi / ...

Al termine della sua esperienza a Roma aveva rotto cone dirigenza perché, malgrado il secondo posto, 'il gap con la Juve era impossibile da colmare'. Sempre contro la Juventus , il ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447da tempo sta valutando un ritorno in Italia, dopo aver investito per tanti anni a Roma (prima di cedere le quote ai Friedkin). L'imprenditore statunitense è stato accostato a club come ...può tornare in Italia. L'ex numero uno della Roma starebbe guardando con interesse il Bari della famiglia De Laurentiis, che aspira alla promozione in Serie A già il prossimo anno: in ...

James Pallotta può tornare in Italia. L'ex numero uno della Roma starebbe guardando con interesse il Bari della famiglia De Laurentiis, che aspira alla promozione in Serie A già ...Il pareggio senza reti contro l’Al Feiha ha condannato Rudi Garcia al sollevamento dall’incarico di tecnico dell’Al-Nassr. A essere determinante sulla decisione della dirigenza però, non sarebbero sta ...