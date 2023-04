IVPC DelFes Avellino | Verazzo | «Crosariol ci dà tanta fiducia»

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– «ci dà, secondo me l’aspetto principale per una squadra. Ci sta dando anche dal punto di vista difensivo. Le sconfitte contro le prime due in classifica hanno lasciato tanti rimpianti, ma a Sant’Antimo abbiamo ritrovato ancheconsapevolezza in più». Parla così in conferenza stampa, Armandoguardia/ala dell’in conferenza stampa. Domenica al Pala del Mauro (ore 18) farà tappa Teramo Spicchi 2k20. «Vogliamo migliorare la posizione in classifica – ammette– Fno all’ultimo secondo della stagione regolare. E’ certamente una squadra ostica, che corre, con giocatori atletici. Bisogna prepararsi soprattutto dal punto psicologico e fisicamente ...