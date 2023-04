Italia-Spagna oggi in tv, World Cup pallanuoto femminile 2023: orario, programma, streaming (Di mercoledì 12 aprile 2023) Dopo la vittoria all’ultimo respiro contro la Cina, arriva subito un match durissimo ma che potrebbe valere le Final di Long Beach: il Setterosa nella seconda giornata del Girone B di Rotterdam, nei Paesi Bassi, sfiderà la Spagna nel primo turno di qualificazione della World Cup oggi, mercoledì 12 aprile, alle ore 14.00. L’Italia della pallanuoto femminile, guidata dal CT Carlo Silipo, è in testa al raggruppamento con 3 punti davanti alla Spagna, seconda con 2, ed agli USA con 1, mentre la Cina è ferma a 0. Il regolamento prevede che le prime due classificate di ciascun girone abbiano sin da subito un posto garantito nelle Final di Long Beach. La diretta tv della partita Italia-Spagna della World Cup di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 aprile 2023) Dopo la vittoria all’ultimo respiro contro la Cina, arriva subito un match durissimo ma che potrebbe valere le Final di Long Beach: il Setterosa nella seconda giornata del Girone B di Rotterdam, nei Paesi Bassi, sfiderà lanel primo turno di qualificazione dellaCup, mercoledì 12 aprile, alle ore 14.00. L’della, guidata dal CT Carlo Silipo, è in testa al raggruppamento con 3 punti davanti alla, seconda con 2, ed agli USA con 1, mentre la Cina è ferma a 0. Il regolamento prevede che le prime due classificate di ciascun girone abbiano sin da subito un posto garantito nelle Final di Long Beach. La diretta tv della partitadellaCup di ...

