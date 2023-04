Italia-Spagna in tv oggi: canale, orario e diretta streaming World Cup femminile 2023 pallanuoto (Di mercoledì 12 aprile 2023) Tutto pronto per Italia-Spagna, partita valevole per il Gruppo B della prima fase della World Cup femminile 2023 di pallanuoto. Il Setterosa di Carlo Sillipo, dopo la vittoria di misura contro la Cina all’esordio, scende in vasca per conquistare un’altra vittoria per rimanere in vetta alla classifica. Servirà però una grande prestazione per fermare la compagine spagnola, vincitrice degli ultimi Europei e argento olimpico in carica, anch’essa a caccia del secondo successo dopo aver battuto gli Stati Uniti. Si preannuncia dunque grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 14.00 di mercoledì 12 aprile a Rotterdam, in Olanda. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Italia-Spagna ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 aprile 2023) Tutto pronto per, partita valevole per il Gruppo B della prima fase dellaCupdi. Il Setterosa di Carlo Sillipo, dopo la vittoria di misura contro la Cina all’esordio, scende in vasca per conquistare un’altra vittoria per rimanere in vetta alla classifica. Servirà però una grande prestazione per fermare la compagine spagnola, vincitrice degli ultimi Europei e argento olimpico in carica, anch’essa a caccia del secondo successo dopo aver battuto gli Stati Uniti. Si preannuncia dunque grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 14.00 di mercoledì 12 aprile a Rotterdam, in Olanda. Di seguito, le informazioni per seguire inla partita...

