Italia paesi per vecchi? I giovani ci sono e giocano, il vero problema è la mancanza cronica di talento: lo dimostrano i dati (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il concetto è stato ripetuto fino allo sfinimento. Dopo ogni scivolone della Nazionale, dopo ogni eliminazione dei club Italiani dalle competizioni internazionali. La Serie A, si dice, non è un torneo per giovani calciatori. Anzi, guarderebbe con aperto scetticismo ai ragazzi usciti dai vivai. È un concetto che è diventato tormentone. E che quindi ha perso molta della sua carica critica. Nei giorni scorsi infatti il Cies, l’Osservatorio sul Calcio con sede in Svizzera, ha pubblicato un rapporto che analizza l’impiego dei giocatori in base all’età in 126 Nazionali calcistiche sparse in tutto il mondo. E i dati della ricerca evidenziano un quadro molto più complesso di quanto si possa pensare. Restringendo l’analisi alle selezioni europee, l’età media dei giocatori mandati in campo (dato molto più performante rispetto a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il concetto è stato ripetuto fino allo sfinimento. Dopo ogni scivolone della Nazionale, dopo ogni eliminazione dei clubni dalle competizioni internazionali. La Serie A, si dice, non è un torneo percalciatori. Anzi, guarderebbe con aperto scetticismo ai ragazzi usciti dai vivai. È un concetto che è diventato tormentone. E che quindi ha perso molta della sua carica critica. Nei giorni scorsi infatti il Cies, l’Osservatorio sul Calcio con sede in Svizzera, ha pubblicato un rapporto che analizza l’impiego dei giocatori in base all’età in 126 Nazionali calcistiche sparse in tutto il mondo. E idella ricerca evidenziano un quadro molto più complesso di quanto si possa pensare. Restringendo l’analisi alle selezioni europee, l’età media dei giocatori manin campo (dato molto più performante rispetto a ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Irlanda, Malta, Danimarca, Portogallo, Spagna, Svezia… - fratotolo2 : In verde, i Paesi #UE che si sono uniti nella causa della Commissione europea contro la legge dell’#Ungheria che vi… - HSkelsen : il Portogallo, alle prese con l'invecchiamento della popolazione, pari quasi a quella dell'Italia - hanno 182 anzia… - davidefent : RT @fattoquotidiano: Italia paesi per vecchi? I giovani ci sono e giocano, il vero problema è la mancanza cronica di talento: lo dimostrano… - fattoquotidiano : Italia paesi per vecchi? I giovani ci sono e giocano, il vero problema è la mancanza cronica di talento: lo dimostr… -