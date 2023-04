Isola dei Famosi, segnalazione su Cristina Scuccia: è fidanzata? (Di mercoledì 12 aprile 2023) L'Isola dei Famosi 2023 non ha ancora aperto i battenti e sul web stanno già circolando delle indiscrezioni piuttosto forti che riguardano alcuni concorrenti che presto sbarcheranno in Honduras. Al centro di un polverone mediatico ci è finita Cristina Scuccia, l'ex suora vincitrice di X-Factor. In particolare, l'influencer Deianira Marzano ha riportato una segnalazione molto forte che riguarda la giovane. Alcuni utenti del web, infatti, ritengono che la ragazza abbia, in realtà, un fidanzato. Non ci sarebbe nulla di male, se non fosse per il fatto che Cristina pare abbia omesso questo particolare nella sua candidatura per il reality show di Canale 5. Cristina Scuccia ha mentito all'Isola dei Famosi? Spunta una ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 12 aprile 2023) L'dei2023 non ha ancora aperto i battenti e sul web stanno già circolando delle indiscrezioni piuttosto forti che riguardano alcuni concorrenti che presto sbarcheranno in Honduras. Al centro di un polverone mediatico ci è finita, l'ex suora vincitrice di X-Factor. In particolare, l'influencer Deianira Marzano ha riportato unamolto forte che riguarda la giovane. Alcuni utenti del web, infatti, ritengono che la ragazza abbia, in realtà, un fidanzato. Non ci sarebbe nulla di male, se non fosse per il fatto chepare abbia omesso questo particolare nella sua candidatura per il reality show di Canale 5.ha mentito all'dei? Spunta una ...

