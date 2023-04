Isola dei Famosi, per “evitare il rischio trash” Serena Enardu e Gianmarco Onestini via dal cast. Loro replicano così (Di mercoledì 12 aprile 2023) “Gira voce che ai piani alti, per essere più precisi nella persona di Pier Silvio Berlusconi, abbiano deciso intervenire sul cast modificandolo in extremis”. così Dagospia sui naufraghi che parteciperanno alla prossima Isola dei Famosi. O meglio, che non parteciperanno. Sempre sul sito diretto da Roberto D’Agostino si legge che la rete vuole evitare il “rischio trash all’Isola dei Famosi, con una maggiore attenzione al cast dopo il caso GFVip“. Già l’ad Mediaset è intervenuto sul programma condotto da Alfonso Signorini ed è ora arrivato il momento di provare a ritoccare quello che vede al timone Ilary Blasi. Una delle escluse sarebbe Serena Enardu che però a Fanpage.it ha detto: “Non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) “Gira voce che ai piani alti, per essere più precisi nella persona di Pier Silvio Berlusconi, abbiano deciso intervenire sulmodificandolo in extremis”.Dagospia sui naufraghi che parteciperanno alla prossimadei. O meglio, che non parteciperanno. Sempre sul sito diretto da Roberto D’Agostino si legge che la rete vuoleil “all’dei, con una maggiore attenzione aldopo il caso GFVip“. Già l’ad Mediaset è intervenuto sul programma condotto da Alfonso Signorini ed è ora arrivato il momento di provare a ritoccare quello che vede al timone Ilary Blasi. Una delle escluse sarebbeche però a Fanpage.it ha detto: “Non ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : #Taiwan produce il 90% dei chip mondiali più sofisticati. Cosa succederebbe se l'isola finisse sotto il controllo c… - trash_italiano : Gianmarco Onestini sulla sua assenza a l'#Isola dei Famosi 2023: 'Non c'era niente con l'Isola, non saprei cosa di… - JamesLucasIT : L’isola, il cui nome deriva dal francese moyenne, 'medio', era presumibilmente un approdo sfruttato dai pirati nel… - GossipOne_it : 'Scandalo sull'Isola dei Famosi 2023: Cristina Scuccia ha un fidanzato? I fan infuriati per la sua partecipazione a… - GossipOne_it : 'Scandalo sull'Isola dei Famosi 2023: Cristina Scuccia ha un fidanzato? I fan infuriati per la sua partecipazione a… -