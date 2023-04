Isola dei Famosi 2023, perché Gianmarco Onestini non è nel cast? Ultime news (Di mercoledì 12 aprile 2023) Che Pier Silvio Berlusconi abbia il dente amaro dopo le Ultime uscite del Grande Fratello Vip, in quanto a linguaggio e resto, non è una novità. Ve ne abbiamo parlato ampiamente proprio nei giorni scorsi. E, ora che il format è arrivato al termine, deve passare il testimone a L’Isola dei Famosi, e nel farlo, qualche polemica sulle sue decisioni ancora sopravvive. Vediamo qualche dettaglio sulle Ultime notizie spifferate dai corridoi. Troppa volgarità a La Pupa e il Secchione: interviene Berlusconi Isola dei Famosi 2023: depennato Gianmarco Onestini? Dopo la strigliata fatta dall’AD, ecco che il figlio di Silvio Berlusconi è tornato ad imporsi anche sull’Isola dei Famosi che inizierà il prossimo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 12 aprile 2023) Che Pier Silvio Berlusconi abbia il dente amaro dopo leuscite del Grande Fratello Vip, in quanto a linguaggio e resto, non è una novità. Ve ne abbiamo parlato ampiamente proprio nei giorni scorsi. E, ora che il format è arrivato al termine, deve passare il testimone a L’dei, e nel farlo, qualche polemica sulle sue decisioni ancora sopravvive. Vediamo qualche dettaglio sullenotizie spifferate dai corridoi. Troppa volgarità a La Pupa e il Secchione: interviene Berlusconidei: depennato? Dopo la strigliata fatta dall’AD, ecco che il figlio di Silvio Berlusconi è tornato ad imporsi anche sull’deiche inizierà il prossimo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : #Taiwan produce il 90% dei chip mondiali più sofisticati. Cosa succederebbe se l'isola finisse sotto il controllo c… - trash_italiano : Gianmarco Onestini sulla sua assenza a l'#Isola dei Famosi 2023: 'Non c'era niente con l'Isola, non saprei cosa di… - JamesLucasIT : L’isola, il cui nome deriva dal francese moyenne, 'medio', era presumibilmente un approdo sfruttato dai pirati nel… - GossipOne_it : Vladimir Luxuria si confessa: “Ricordo cosa mi facevano a scuola” e rivela i segreti della sua vita privata e del r… - CorriereCitta : Isola dei Famosi 2023, perché Gianmarco Onestini non è nel cast? Ultime news -