Isola dei Famosi 2023, nel cast anche Claudia Motta di Velletri (Di mercoledì 12 aprile 2023) È questione di giorni è l’Isola dei Famosi, ormai alla 17esima edizione prenderà il via. Tra i naufraghi di quest’anno c’è anche Claudia Motta, showgirl proveniente da Velletri, che si ritroverà in Honduras per prendere parte a questa nuova avventura che prenderà il via su Calane 5 a partire dal 17 aprile prossimo, anche quest’anno con la conduzione di Ilary Blasi. Chi è Claudia Motta? Claudia Motta ha soli 23 anni ed è originaria di Velletri. Tra i suoi obiettivi c’è quello di diventare magistrato e, infatti, è iscritta alla facoltà di Giurisprudenza, seppure frequenta anche l’Accademia nazionale di Roma. È conosciuta per essere stata scelta a rappresentare l’Italia a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 12 aprile 2023) È questione di giorni è l’dei, ormai alla 17esima edizione prenderà il via. Tra i naufraghi di quest’anno c’è, showgirl proveniente da, che si ritroverà in Honduras per prendere parte a questa nuova avventura che prenderà il via su Calane 5 a partire dal 17 aprile prossimo,quest’anno con la conduzione di Ilary Blasi. Chi èha soli 23 anni ed è originaria di. Tra i suoi obiettivi c’è quello di diventare magistrato e, infatti, è iscritta alla facoltà di Giurisprudenza, seppure frequental’Accademia nazionale di Roma. È conosciuta per essere stata scelta a rappresentare l’Italia a ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : #Taiwan produce il 90% dei chip mondiali più sofisticati. Cosa succederebbe se l'isola finisse sotto il controllo c… - trash_italiano : Gianmarco Onestini sulla sua assenza a l'#Isola dei Famosi 2023: 'Non c'era niente con l'Isola, non saprei cosa di… - JamesLucasIT : L’isola, il cui nome deriva dal francese moyenne, 'medio', era presumibilmente un approdo sfruttato dai pirati nel… - GossipItalia3 : Avrebbero firmato fogli aggiuntivi al contratto, c'è un pò di preoccupazione per quello che potrebbero combinare Pa… - PinkMoon1908 : RT @MarcoFattorini: #Taiwan produce il 90% dei chip mondiali più sofisticati. Cosa succederebbe se l'isola finisse sotto il controllo cines… -