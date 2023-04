Isola 2023, squalifiche pronte per i concorrenti: «Cosa non dovranno fare» (Di mercoledì 12 aprile 2023) Continua il giro di presentazione ai settimanali della nuova edizione dell'Isola dei Famosi da parte di Ilary Blasi e company. La conduttrice tornerà su Canale 5 con il reality show a partire da lunedì 17 aprile 2023. Una novità di questa stagione sarà la suddivisione dei naufraghi in tribù composte una da soli uomini, l'altra da tutte donne e la terza dalle coppie. Il bello del programma è che è imprevedibile; si naviga a vista, non si sa mai quali concorrenti saranno davvero i protagonisti e quali intoppi potrebbero accadere lungo il percorso. In una intervista rilasciata al settimanale Chi, Vladimir Luxuria ha svelato qualCosa in più circa la linea editoriale imposta da Pier Silvio Berlusconi. Come i telespettatori del Grande Fratello Vip hanno avuto modo di vedere nell'ultimo mese di messa in onda, anche a ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 12 aprile 2023) Continua il giro di presentazione ai settimanali della nuova edizione dell'dei Famosi da parte di Ilary Blasi e company. La conduttrice tornerà su Canale 5 con il reality show a partire da lunedì 17 aprile. Una novità di questa stagione sarà la suddivisione dei naufraghi in tribù composte una da soli uomini, l'altra da tutte donne e la terza dalle coppie. Il bello del programma è che è imprevedibile; si naviga a vista, non si sa mai qualisaranno davvero i protagonisti e quali intoppi potrebbero accadere lungo il percorso. In una intervista rilasciata al settimanale Chi, Vladimir Luxuria ha svelato qualin più circa la linea editoriale imposta da Pier Silvio Berlusconi. Come i telespettatori del Grande Fratello Vip hanno avuto modo di vedere nell'ultimo mese di messa in onda, anche a ...

