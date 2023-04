Isola 17, Vladimir Luxuria: “So che quest’anno non verranno tollerati comportamenti omofobi, sessisti e razzisti e…” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Per il secondo anno consecutivo rivedremo nelle vesti di opinionista de L’Isola dei Famosi Vladimir Luxuria. Nel corso di un’intervista pubblicata sull’ultimo numero di Chi, in edicola da oggi, l’attivista ha svelato che anche in questa edizione del game show verrà adottata la stessa linea intrapresa nelle ultime settimane di messa in onda del Grande Fratello Vip 7. Le parole di Vladimir Luxuria al settimanale: So che quest’anno non saranno tollerati comportamenti omofobi, razzisti e sessisti ed è un passo avanti. L’opinionista ha poi confessato quali naufraghi la incuriosiscono di più e perché: Si parla molto di Cristina Scuccia. Sono molto curiosa di vederla in questo contesto. Chissà se metterà ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 12 aprile 2023) Per il secondo anno consecutivo rivedremo nelle vesti di opinionista de L’dei Famosi. Nel corso di un’intervista pubblicata sull’ultimo numero di Chi, in edicola da oggi, l’attivista ha svelato che anche in questa edizione del game show verrà adottata la stessa linea intrapresa nelle ultime settimane di messa in onda del Grande Fratello Vip 7. Le parole dial settimanale: So chenon sarannoed è un passo avanti. L’opinionista ha poi confessato quali naufraghi la incuriosiscono di più e perché: Si parla molto di Cristina Scuccia. Sono molto curiosa di vederla in questo contesto. Chissà se metterà ...

