Isola 17 | Ilary Blasi | “Se sono diversa rispetto a un anno fa? Ho voglia di rimettermi in pista | è come se…”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Mancano ormai solo cinque giorni alla prima puntata della diciassettesima edizione de L’dei Famosi, il game show condotto per la terza volta consecutiva da. Che edizione vedremo? A rispondere a questa domanda è stata direttamente la bionda showgirl sulle pagine di Chi, il settimanale in edicola da oggi: Chi può dirlo? I reality non li puoi definire fino a quando non iniziano, e a volte non sai nemmeno quando finiscono. Quest’i concorrenti sardivisi in tribù, ci sarle coppie, i maschi e le femmine. Ma poi nascernuove alleanze, nuove dinamiche. L’scorso anche le coppie si scontravano. Penso al figlio di Carmen Di Pietro e al fidanzato di Lory Del Santo che, a un certo punto,andati per la ...