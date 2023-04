Isola 17, Enrico Papi svela: “Ho accettato di fare l’opinionista perché…” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il 17 Aprile prenderà il via l’Isola 17 e vedrà al timone ancora una volta Ilary Blasi, affiancata da Vladimir Luxuria e Enrico Papi. Il conduttore è infatti una new entry nel cast del reality show di Canale 5. È sempre stato al timone dei programmi, mai opinionista dunque è questo un debutto in questo ruolo. Intervistato dal magazine Chi, Papi ha quindi parlato dell’esperienza che inizierà dalla prossima settimana in queste vesti inedite: Ho accettato di fare l’opinionista all’Isola perché sono curioso, la mia carriera è sempre stata fatta di esperimenti, di novità. Mi sento sempre in trincea, mi piace la televisione in senso ampio: sono conduttore, ideatore e fruitore di programmi. Enrico ha poi parlato più approfonditamente ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il 17 Aprile prenderà il via l’17 e vedrà al timone ancora una volta Ilary Blasi, affiancata da Vladimir Luxuria e. Il conduttore è infatti una new entry nel cast del reality show di Canale 5. È sempre stato al timone dei programmi, mai opinionista dunque è questo un debutto in questo ruolo. Intervistato dal magazine Chi,ha quindi parlato dell’esperienza che inizierà dalla prossima settimana in queste vesti inedite: Hodiall’perché sono curioso, la mia carriera è sempre stata fatta di esperimenti, di novità. Mi sento sempre in trincea, mi piace la televisione in senso ampio: sono conduttore, ideatore e fruitore di programmi.ha poi parlato più approfonditamente ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsolaDeiFamosi : Ci accompagneranno per tutto il nostro cammino: lei con i suoi abiti sgargianti?e lui con la sua… MOOSEECAA ?????? Vl… - IsaeChia : #Isola17, Enrico Papi svela: “Ho accettato di fare l’opinionista perché…” Pronto alla nuova avventura tv, ha poi s… - bx1ale_cia : RT @ilconterosso1: 'Nel 1170 il re d'Inghilterra,Enrico II sbarca in Irlanda, occupa tutta l'isola, dividendo le terre migliori fra i suoi… - ilconterosso1 : 'Nel 1170 il re d'Inghilterra,Enrico II sbarca in Irlanda, occupa tutta l'isola, dividendo le terre migliori fra i… - infoitcultura : Isola dei Famosi 2023, Enrico Papi e Luxuria opinionisti -