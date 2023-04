ISEE precompilato, ecco come funziona il nuovo portale unico INPS (Di mercoledì 12 aprile 2023) È disponibile online il nuovo portale unico ISEE, che semplifica la presentazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) attraverso il progetto “ISEE precompilato”, realizzato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Lo comunica l'INPS con il messaggio dell'11 aprile. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 12 aprile 2023) È disponibile online il, che semplifica la presentazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente () attraverso il progetto “”, realizzato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Lo comunica l'con il messaggio dell'11 aprile. L'articolo .

