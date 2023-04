Isee, arriva il nuovo portale per la precompilata: come funziona (Di mercoledì 12 aprile 2023) L’Inps ha rilasciato il nuovo portale unico Isee, in cui sono riunite in un unico punto di accesso le due diverse modalità dichiarazione DSU per l’Isee, sia precompilato che non precompilato. L’accesso avviene con SPID, CNS o CIE e che è necessario dare conferma della lettura dell’informativa sulla privacy per poter procedere. Isee, arriva il portale unico per la modalità precompilata Nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), l’Inps ha previsto la semplificazione della presentazione dell’Isee attraverso il progetto Isee Precompilato. L’istituto lo annuncia nel messaggio 1345 dell’11-4-2023 in cui riepiloga le novità e fornisce le istruzioni generali di accesso, per cittadini, CAF ed enti. Il ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 12 aprile 2023) L’Inps ha rilasciato ilunico, in cui sono riunite in un unico punto di accesso le due diverse modalità dichiarazione DSU per l’, sia precompilato che non precompilato. L’accesso avviene con SPID, CNS o CIE e che è necessario dare conferma della lettura dell’informativa sulla privacy per poter procedere.ilunico per la modalitàNell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), l’Inps ha previsto la semplificazione della presentazione dell’attraverso il progettoPrecompilato. L’istituto lo annuncia nel messaggio 1345 dell’11-4-2023 in cui riepiloga le novità e fornisce le istruzioni generali di accesso, per cittadini, CAF ed enti. Il ...

