Isabel Oliveira in intimo al supermercato | la protesta anti-razzista

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Di personaggi particolari, in giro, se ne trovano a bizzeffe. Ma non è certo da tutti incontrare aluna donna che gira tranquillamente tra il banco ortofrutta e il reparto bevande, controlla i prezzi dei prodotti, ne sceglie alcuni e li posa nel carrello, il tutto in slip e reggiseno e nient’altro addosso. Eppure se foste stati in Brasile, venerdì 7 aprile, nello stato del meridionale del Paraná per la precisione, ne avreste avuto l’occasione. InalLa polizia civile di Curitiba, capitale dello stato, ha infatti aperto un’inchiesta, lunedì 10, per indagare sul reato di razzismo di cui l’insegnantesostiene di essere stata vittima all’interno di un market di Atacadão (gruppo Carrefour). La professoressa racconta di essere stata seguita da una guardia di ...

Cartografia Negra (São Paulo, Brazil) Raissa de(n. São Bernardo do Campo, Brazil, 1993); ... Los Angeles, USA, 1988);Strauss (n. Chicago, USA, 1990) 30. Tanoa Sasraku (London, UK) n. ...

A professora Isabel Oliveira foi perseguida por um segurança durante meia hora ao fazer compras no supermercado Atacadão, que é do grupo Carrefour. A mulher se despiu e protestou contra o racismo.