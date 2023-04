Irlanda del Nord, Biden: "Pace e opportunita' economiche vanno di pari passo" (Di mercoledì 12 aprile 2023) "All'epoca ero senatore degli Stati Uniti e non c'erano garanzie che l'accordo sulla carta avrebbe resistito, nessuna garanzia che sarebbe stato in grado di realizzare i progressi che celebriamo oggi". Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 aprile 2023) "All'epoca ero senatore degli Stati Uniti e non c'erano garanzie che l'accordo sulla carta avrebbe resistito, nessuna garanzia che sarebbe stato in grado di realizzare i progressi che celebriamo oggi".

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... antoguerrera : Ma c'è anche speranza da queste parti. Kerrie Patterson è stata ribattezzata 'Hope' perché alle 21 del 10 aprile 19… - vaticannews_it : Ricorre oggi il 25.esimo anniversario dell'Accordo del Venerdì Santo che pose fine alle violenze che a lungo avevan… - ilfoglio_it : Biden a Belfast ha ricordato come la Brexit abbia portato disordini e instabilità nella regione, rendendola priva d… - pelizza_simone : RT @CafeGeopolitico: #Irlanda: visita del Presidente #USA #Biden per i 25 anni dell'Accordo del Venerdì Santo. Biden si è recato prima in #… - s02526371 : Joe Biden non ha riconosciuto Rishi Sunak durante la sua visita in Irlanda. Il presidente degli Stati Uniti ha lett… -