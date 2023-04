Irene Paloma Jona chi è Diana di Luce dei tuoi occhi | biografia attrice | età | origini

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BartolucciFabio : Oggi è il genetliaco di S.A.R. la principessa Maria Paloma Diana Irene di Borbone-Due Sicilie (nata il 5 aprile 196… -

Proprio durante i provini, Emma rimane stregata da Diana Novak (Jona ), che si presenta alle audizioni per volere della madre, Petra, la quale confesserà a Emma che Diana altro non è ...Il suo nome è Diana (Jona ) e si è trasferita da poco a Vicenza con la madre Petra Novak ( Francesca Cavallin ). Entrambe nascondono un segreto, ma quale La ragazza sembra prigioniera ...Di lei si invaghirà Enrico , colpito dal suo grande coraggio di saper rinunciare all'unica persona che ama più di se stessa;Jona nei panni di Diana Novak , la figlia di Petra , una ...

Luce dei tuoi occhi 2 chi è Diana l'attrice Irene Paloma Jona Contra-Ataque

Per salvare Diana dai propri nemici Petra sarà costretta a spezzare, con disperazione, tale legame. Diana Novak (Irene Paloma Jona) La madre l'ha chiamata Diana non a caso. Diana è la dea della caccia ...