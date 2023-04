IPTV all’angolo | pagamenti tracciati e multe salatassime

Leggi su tecnoandroid

(Di mercoledì 12 aprile 2023) TecnoAndroidletteralmente, con gli ultimi provvedimenti che il Governo Italiano ha deciso di mettere in atto per proteggere il sistema Calcio, proprio a causa della fortissima evasione, che porta sostanzialmente ogni anno ad una perdita di 1,7 miliardi di euro, che potrebbero venire investiti nel miglioramento delle infrastrutture, e non solo. Una cosa che pochi utenti non sanno, è che molti abbonamenti illegali legati al pezzotto vengono comunemente pagati con carta di credito, quasi alla stessa stregua di un abbonamento originale e completamente legale. Una simile scelta espone il consumatore alla possibile sanzione da parte degli enti preposti, proprio perché sonotracciabili, e di conseguenza potreste essere costretti a dover pagare una multa fino a 15’000 euro (se non superiore nel caso in cui vendeste ...