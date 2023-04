Io mi alzo in piedi ed applaudo Elmas Il cucciolo macedone ha fatto di tutto | per la maglia

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Usciamo da Milano con la consapevolezza di essere migliori di loro. Persino in dieci, ci ferma solo Maignan e la Uefa che finalmente ci ha presentato il conto del famoso Blasone! Più che su Amazon pareva trasmessa su Striscia la Notizia. L’ansia di Piccinini ad ogni occasione de Napoli era irriverente persino per la dea della faziosità. Ambrosini ha il coraggio di dare, in diretta, del simulatore a Lozano dimenticando i corsi che Theo tiene ai Navigli sui tuffi a cufaniello. Pietà di noi. Pronti via, cinquantacinque secondi, e Kvara sfiora il gol. Poi li mangiamo in testa. Piotr, Di Lorenzo. Non ci vedono, arretrano, parcheggiano il pullman contro una squadra spuntata. Il Milan ha i trofei in bacheca, Pioli è evidente che l’abbia solo guardata… Diaz va via e Rui prima, Meret dopo, danno a Bennacer onore e gloria. Sulla traversa di Kjaer abbiamo capito che forse la storia non ...

Mi in per Pep, da lui ho imparato tante cose, è come Klopp o De Zerbi, uno di quelli che mi piacciono. Gli chiedo scusa: ci fa piacere quando uno come lui parla bene di noi.

