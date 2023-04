"Io, bimba abbandonata e poi adottata, dico: criticare la mamma di Enea è un atto di crudeltà" (Di mercoledì 12 aprile 2023) Michela De Mattio, medico di Gorizia, racconta la sua storia: finita in un orfanotrofio, è stata poi cresciuta da una famiglia "con tanto amore". "Ho conosciuto la mia mamma biologica a 30 anni e ho scoperto di essere la terza di cinque figli. Non è stato semplice, ma non ha mai... Leggi su repubblica (Di mercoledì 12 aprile 2023) Michela De Mattio, medi Gorizia, racconta la sua storia: finita in un orfanotrofio, è stata poi cresciuta da una famiglia "con tanto amore". "Ho conosciuto la miabiologica a 30 anni e ho scoperto di essere la terza di cinque figli. Non è stato semplice, ma non ha mai...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fratotolo2 : Le mostruosità dell’#uteroinaffitto Bimba abbandonata in Ucraina nata in una delle fabbriche di bambini: il padre… - repubblica : 'Io, bimba abbandonata e poi adottata, dico: criticare la mamma di Enea è un atto di crudeltà' [di Gabriella Cantaf… - PalermoToday : Abbandonata in Ucraina bimba nata da madre 'surrogata': padre a processo - Today_it : Abbandonata in Ucraina bimba nata da madre 'surrogata': padre a processo - romatoday : Abbandonata in Ucraina bimba nata da madre 'surrogata': padre a processo -