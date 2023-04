Inzaghi: «Non ho nessuna rivincita da prendermi, lavoro per il bene dell’Inter» (Di mercoledì 12 aprile 2023) L’Inter di Inzaghi si trasforma in Champions. Ieri i nerazzurri – che in campionato faticano parecchio ma vanno fortissimo in coppa – hanno battuto 2-0 il Benfica a Lisbona, ipotecando il passaggio alle semifinali. L’Inter ha vinto con gol di Barella (autore di una prestazione formidabile e in gol di testa su perfetto cross di Bastoni) e poi Lukaku su rigore per fallo di mano di Joao Mario. I nerazzurri hanno giocato una partita di grande concentrazione, anche sofferenza, proprio come contro il Porto negli ottavi di finale. Al termine del match, l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ha parlato alla stampa. «E’ stata l’Inter più bella della stagione, frutto di corsa, aggressività e determinazione. I ragazzi sono stati straordinari, molto bravi nelle due fasi. Abbiamo concesso poco. E’ una bellissima serata, che si avvicina ad un ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 12 aprile 2023) L’Inter disi trasforma in Champions. Ieri i nerazzurri – che in campionato faticano parecchio ma vanno fortissimo in coppa – hanno battuto 2-0 il Benfica a Lisbona, ipotecando il passaggio alle semifinali. L’Inter ha vinto con gol di Barella (autore di una prestazione formidabile e in gol di testa su perfetto cross di Bastoni) e poi Lukaku su rigore per fallo di mano di Joao Mario. I nerazzurri hanno giocato una partita di grande concentrazione, anche sofferenza, proprio come contro il Porto negli ottavi di finale. Al termine del match, l’allenatore, Simone, ha parlato alla stampa. «E’ stata l’Inter più bella della stagione, frutto di corsa, aggressività e determinazione. I ragazzi sono stati straordinari, molto bravi nelle due fasi. Abbiamo concesso poco. E’ una bellissima serata, che si avvicina ad un ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Inzaghi: 'Dobbiamo cercare di migliorare sempre ma bisogna anche ricordare che abbiamo un calendario incredibile.… - Gazzetta_it : #Inzaghi: 'La mia non è una rivincita, lavoro per il bene dell'Inter' #BenficaInter - tancredipalmeri : Allenatori #BenficaInter Schmidt 5 Si spegne troppo presto. Perde le misure nelle fasce nella foga di sentirsi sup… - _Sim_Al_Bar : CAPOLAVORO TATTICO del mister! Tutto nel culo ai quei fenomeni sfigati del tuider che gli vogliono spiegare come si… - napolista : #Inzaghi: «Non ho nessuna rivincita da prendermi, lavoro per il bene dell’#Inter» Dopo la vittoria sul Benfica: «L… -