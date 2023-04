Inzaghi, la rinascita nella notte più complicata. Colpo di coda? (Di mercoledì 12 aprile 2023) Simone Inzaghi ha firmato la rinascita dell’Inter nella notte più complicata sulla carta del mese di aprile. La squadra del tecnico piacentino ha ritrovato la vittoria con il Benfica e avvicinato la semifinale di Champions League. REAZIONE – Una reazione sul campo, a cui però non è succeduta quella a parole. Simone Inzaghi ha evitato di parlare delle critiche delle ultime settimane, della sua posizione che ormai non è più certa. I risultati in campionato sono completamente deludenti, il quinto posto raffigura un flop completo della squadra nerazzurra. La Champions League dà però sensazioni differenti, lo conferma la notte di Lisbona. Arriva il Colpo di coda di Inzaghi che prepara il match con il Benfica in maniera ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 12 aprile 2023) Simoneha firmato ladell’Interpiùsulla carta del mese di aprile. La squadra del tecnico piacentino ha ritrovato la vittoria con il Benfica e avvicinato la semifinale di Champions League. REAZIONE – Una reazione sul campo, a cui però non è succeduta quella a parole. Simoneha evitato di parlare delle critiche delle ultime settimane, della sua posizione che ormai non è più certa. I risultati in campionato sono completamente deludenti, il quinto posto raffigura un flop completo della squadra nerazzurra. La Champions League dà però sensazioni differenti, lo conferma ladi Lisbona. Arriva ildidiche prepara il match con il Benfica in maniera ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Inzaghi, la rinascita nella notte più complicata. Colpo di coda? - - FcInterNewsit : Garlando: 'Inzaghi bombardato, Inter in crisi. Ma il Da Luz può stimolare un'orgogliosa rinascita' - TMW_radio : ?? #PiazzaAffari #6aprile2023 ??? Giacomo Tedesco: “Inzaghi completerà la rinascita della #Reggina. Mi aspettavo l… - interpassion19 : Non so come ne usciremo sta sera, se con una rinascita di Inzaghi e la squadra oppure sprofonderemo del tutto, se L… - fcin1908it : Inter scettica sulla rinascita Inzaghi: “La dirigenza considera anche un’ipotesi limite” -