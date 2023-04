(Di mercoledì 12 aprile 2023) Simoneè tornato a parlare della straordinaria vittoria dell’in casa del Benfica. Il tecnico nerazzurropellato su Rai Radio 1 ha sottolineato la sua soddisfazione per quanto di buono visto a Lisbona. UN– Simonesi gode la vittoria dell’in trasferta contro il Benfica, ma ricorda che si trattadella sfida di andata: «Ci godiamo la serata, ma sappiamo che èilpasso verso la semifinale. Avremo una sfida di ritorno contro una squadra fortissima che in Champions League non aveva mai perso nonostante aveva incontrato squadra fortissime come PSG e Juventus. Adesso abbiamo un, ma nulla è chiuso».-News - Ultime notizie e calciomercato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Le scelte di Mister Inzaghi ?? #ForzaInter #UCL #BenficaInter - RealPiccinini : Inzaghi perfetto, meglio di quando fece 4 gol al Marsiglia… ?? Partita preparata benissimo, Benfica in difficoltà co… - marifcinter : #Inzaghi: 'Grandissima gara dei ragazzi contro una squadra forte. Sono molto soddisfatto. Sapendo che è il primo ro… - internewsit : Inzaghi: «Inter ha un vantaggio, ma è solo il primo passo!» - - Cucciolina96251 : RT @GiuliaLoglisci_: ??L'Europa rischia di cambiare il giudizio su #Inzaghi: se a San Siro l'#Inter riuscirà a manette il risultato contro i… -

... è inutile guardare a ciò che è stato', ha detto Simone. E ancora: 'Conosciamo l'importanza ... Servirà la migliore. Lukaku Romelu è tornato e ha segnato diversi gol in Nazionale, siamo ...L'si riscopre sempre più "bella di notte" . Il capolavoro di Lisbona, con il 2 - 0 che ha permesso agli uomini di Simonedi mettere un piede in semifinale di Champions League , ha ...Simoneha disegnato il "capolavoro" del Da Luz non solo imbrigliando con le sue scelte una ... ma anche motivando con le frasi giuste un'che non vinceva da oltre un mese, ovvero dal 5 ...

GdS - Inzaghi prende a pugni il destino: in Champions è tutta un'altra Inter Fcinternews.it

In autunno il Benfica ha battuto per due volte la Juventus e ha costretto il PSG al secondo posto nel girone di Champions League. Si è trattato dei risultati inattesi, ma solo prima degli scontri… ...Inter, Onana carica la squadra per la Champions ... Grazie al 2-0 rifilato nella partita d’andata al Benfica, gli uomini di Simone Inzaghi hanno fatto un bel passo verso la semifinale di Champions ...