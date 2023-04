Alla sua prima stagione in Champions League, da attaccante, Simonerealizzò nove gol di cui quattro in un solo match: nessun calciatore italiano ci sarebbe più riuscito. Correva il 2000, l'...... peraltro in mezzo a unscenario che vede vitigni e uliveti stagliarsi sulle colline ...nell'ambito di un'operazione che consente di arrivare a mettere le mani su un certo Pippo, all'......Promessa/rivelazione italiana 2015 - Wind Music Awards Premio Multiplatino Singolo con... vinti 64mila euro al SuperEnalotto 22 Febbraio Sport Inter,: 'Possiamo vincere la Champions' ...

Inzaghi è un magnifico re di coppe: l'Inter avrebbe dovuto saperlo Il Foglio

L’allenatore che da settimane è sul banco degli imputati sta guidando la squadra alla miglior stagione europea dai tempi del triplete e ha già vinto tre trofei in meno di due anni. Per altri scudetti ...Simone Inzaghi è così, non si esalta con le vittorie e non si lascia travolgere dal disfattismo quando le cose vanno meno bene. L’Inter inciampa in campionato e si rialza in Coppa, nella vetrina più p ...