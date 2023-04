Invalidi: ora il rinnovo della patente di guida è più complicato (Di mercoledì 12 aprile 2023) Nuove linee guida per il rinnovo della patente agli Invalidi. Ecco come funziona oggi e di cosa c’è bisogno. Gli Invalidi che possiedono una patente di guida devono effettuare un rinnovo periodico la cui normativa viene ciclicamente aggiornata. Per avere questo rinnovo c’è bisogno di superare la visita di idoneità. Vediamo che cosa succede con la nuova normativa e chi rischia di perdere la patente. I soggetti che lo Stato individua come Invalidi civili possono conseguire la patente come gli altri cittadini. Le novità sul rinnovo patente per i disabili – ilovetrading.itCi sono dei requisiti che permettono di guidare. ... Leggi su ilovetrading (Di mercoledì 12 aprile 2023) Nuove lineeper ilagli. Ecco come funziona oggi e di cosa c’è bisogno. Gliche possiedono unadidevono effettuare unperiodico la cui normativa viene ciclicamente aggiornata. Per avere questoc’è bisogno di superare la visita di idoneità. Vediamo che cosa succede con la nuova normativa e chi rischia di perdere la. I soggetti che lo Stato individua comecivili possono conseguire lacome gli altri cittadini. Le novità sulper i disabili – ilovetrading.itCi sono dei requisiti che permettono dire. ...

