Internazionali d’Italia 2023, line-up di altissimo livello: presenti tutte le prime 70 del ranking (Di mercoledì 12 aprile 2023) Si prospetta un tabellone femminile di assoluto livello quello dei prossimi Internazionali d’Italia 2023, che vedranno la partecipazione di tutte le prime 70 giocatrici del ranking Wta. Presente anche la numero uno del mondo, la polacca Iga Swiatek, che ha conquistato il successo nelle ultime due edizioni, ma non mancheranno neanche la bielorussa Aryna Sabalenka e la statunitense Jessica Pegula; tra le top-ten in campo anche la tunisina Ons Jabeur e la francese Caroline Garcia. Per quanto riguarda le italiane, invece, a guidare la truppa sarà la numero uno Martina Trevisan, insieme a Camila Giorgi, Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini. Grande ritorno per l’ex numero tre del mondo Elina Svitolina, rientrata lo scorso 3 aprile nel 500 di Charleston, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 aprile 2023) Si prospetta un tabellone femminile di assolutoquello dei prossimi, che vedranno la partecipazione dile70 giocatrici delWta. Presente anche la numero uno del mondo, la polacca Iga Swiatek, che ha conquistato il successo nelle ultime due edizioni, ma non mancheranno neanche la bielorussa Aryna Sabalenka e la statunitense Jessica Pegula; tra le top-ten in campo anche la tunisina Ons Jabeur e la francese CaroGarcia. Per quanto riguarda le italiane, invece, a guidare la truppa sarà la numero uno Martina Trevisan, insieme a Camila Giorgi, Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini. Grande ritorno per l’ex numero tre del mondo Elina Svitolina, rientrata lo scorso 3 aprile nel 500 di Charleston, ...

