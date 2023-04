Internazionali d’Italia 2023, entry-list del tabellone femminile: Martina Trevisan guida il gruppo tricolore (Di mercoledì 12 aprile 2023) Dopo l’annuncio dell’entry-list del tabellone maschile, oggi è arrivata la comunicazione di quello femminile, in riferimento agli Internazionali BNL d’Italia 2023 di tennis. Tutte le prime 70 giocatrici del ranking WTA risultano infatti iscritte nel roster della prestigiosa rassegna a Roma. A guidare il seeding sarà la n.1 WTA, vincitrice delle ultime due edizioni, la 21enne polacca Iga Swiatek. A seguire troviamo la bielorussa Aryna Sabalenka, protagonista di un grandissimo inizio stagione, costellato da 3 finali e 2 titoli tra cui spicca il centro negli Australian Open, la statunitense Jessica Pegula, oltre che la mano fatata della tunisina Ons Jabeur, quarta testa di serie, e la forza della francese Caroline Garcia (n. 6 del ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 aprile 2023) Dopo l’annuncio dell’delmaschile, oggi è arrivata la comunicazione di quello, in riferimento agliBNLdi tennis. Tutte le prime 70 giocatrici del ranking WTA risultano infatti iscritte nel roster della prestigiosa rassegna a Roma. Are il seeding sarà la n.1 WTA, vincitrice delle ultime due edizioni, la 21enne polacca Iga Swiatek. A seguire troviamo la bielorussa Aryna Sabalenka, protagonista di un grandissimo inizio stagione, costellato da 3 finali e 2 titoli tra cui spicca il centro negli Australian Open, la statunitense Jessica Pegula, oltre che la mano fatata della tunisina Ons Jabeur, quarta testa di serie, e la forza della francese Caroline Garcia (n. 6 del ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfoglio_it : Una delegazione di parlamentari sarebbe dovuta partire oggi per Taipei: viaggio rimandato per “tensioni internazion… - DanieleFoley76 : RT @La_Bianconera: 'La #Juve in un certo senso è immortale, soprattutto quando la feriscono!' [Marcello #Lippi] Tanti auguri all'allenatore… - TurrisiFabio : RT @La_Bianconera: 'La #Juve in un certo senso è immortale, soprattutto quando la feriscono!' [Marcello #Lippi] Tanti auguri all'allenatore… - doccdl : RT @La_Bianconera: 'La #Juve in un certo senso è immortale, soprattutto quando la feriscono!' [Marcello #Lippi] Tanti auguri all'allenatore… - AkisUchicha21 : RT @La_Bianconera: 'La #Juve in un certo senso è immortale, soprattutto quando la feriscono!' [Marcello #Lippi] Tanti auguri all'allenatore… -

Orsi in Trentino, associazioni animaliste: "No ad abbattimenti o deportazioni" ... peraltro protetti dalla legge e da accordi internazionali. E se ... ispirarsi all'esperienza positiva del parco d'Abruzzo e di altri ... Amico Gatto, Amoglianimali, Anima Equina, Animal Aid Italia, ... L'economia conese ha ripreso a crescere. Un'ottima notizia per l'Italia (C. Meier) ...cittadini cinesi a viaggiare verso destinazioni internazionali, e ... 'Il fatto che l'Italia, così come molti altri Paesi europei, sia ... le grandi città d'arte, con i loro monumenti storici e le vie ... Grandi racchette agli Internazionali d'Italia di Alassio ALASSIO - Sono in corso di svolgimento all' Hanbury Tennis Club di Alassio i 54esimi Campionati Internazionali d'Italia di tennis della categoria Master. Sui campi in terra rossa alassini sono in competizione centinaia di tennisti provenienti da quattro continenti, 25 le nazioni, per 42 ... ... peraltro protetti dalla legge e da accordi. E se ... ispirarsi all'esperienza positiva del parco'Abruzzo e di altri ... Amico Gatto, Amoglianimali, Anima Equina, Animal Aid, ......cittadini cinesi a viaggiare verso destinazioni, e ... 'Il fatto che l', così come molti altri Paesi europei, sia ... le grandi città'arte, con i loro monumenti storici e le vie ...ALASSIO - Sono in corso di svolgimento all' Hanbury Tennis Club di Alassio i 54esimi Campionatidi tennis della categoria Master. Sui campi in terra rossa alassini sono in competizione centinaia di tennisti provenienti da quattro continenti, 25 le nazioni, per 42 ... Internazionali d'Italia 2023, entry-list del tabellone femminile: Martina Trevisan guida il gruppo delle italiane OA Sport