Internazionali BNL d'Italia al Foro Italico, fino al 22 aprile aperte le candidature per i volontari (Di mercoledì 12 aprile 2023) fino al 22 aprile c'è la possibilità di entrare a fare parte dei volontari degli Internazionali BNL d'Italia di tennis che si disputeranno al Foro Italico di Roma dall'8 al 21 maggio 2023. Lo rende ... Leggi su leggo (Di mercoledì 12 aprile 2023)al 22c'è la possibilità di entrare a fare parte deidegliBNL d'di tennis che si disputeranno aldi Roma dall'8 al 21 maggio 2023. Lo rende ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoQuaNews : RT @leggoit: Internazionali BNL d'Italia al Foro Italico, fino al 22 aprile aperte le candidature per i volontari - leggoit : Internazionali BNL d'Italia al Foro Italico, fino al 22 aprile aperte le candidature per i volontari - Pedrismo888 : portatemi a Roma a vedere gli internazionali BNL - Tennis_Ita : ITF Chiasso, sconfitta all'esordio per In-Albon. Svitolina conferma: 'Giocherò gli Internazionali BNL d'Italia' - gianmilan76 : RT @GeorgeSpalluto: Pubblicata l'entry list degli Internazionali Bnl d'Italia 2023 maschili. La prima dell'Upgrade. Ci sono tutti i primi 7… -