Intermezzo in la Minore | domenica 16 al Teatro Genovesi

(Di mercoledì 12 aprile 2023)sera (16 aprile 2023), alle ore 19, ala Salerno (via Sichelgaita) va in scena il sesto spettacolo in cartellone nell'ambito della 14esima edizione del Festival Nazionale ...

Sul palco di via Sichelgaita il Teatro dell'Accadente di Forte dei Marmi presenta "Intermezzo in La Minore" di Gabriella Ghilarducci. La regia è di Luca Brozzo. Interpreti: Gabriella Ghilarducci (...Domenica 16 aprile per la prima volta a Salerno per il Festival organizzato dalla Compagnia dell'Eclissi, il Teatro dell'Accadente di Forte dei Marmi in "Intermezzo di La Minore" di Gabriella ...

Sul palco di via Sichelgaita il Teatro dell’Accadente di Forte dei Marmi presenta “Intermezzo in La Minore” di Gabriella Ghilarducci. La regia è di Luca Brozzo. Interpreti: Gabriella Ghilarducci ...Domenica 16 aprile alle ore 19, al Teatro Genovesi a Salerno in via Sichelgaita andrà in scena il sesto spettacolo in cartellone nell’ambito della 14esima edizione del Festival Nazionale Teatro XS Cit ...