Intermania | Correa ripaga Inzaghi | grazie Oliver e Joao Mario E in Bahrein

Anche quelli più impensabili, comeal posto di Lautaro. Con lo 0 - 2 firmato da Barella e Lukaku, l'Inter ha un piede in semifinale di Champions League. Ma questa squadra è pazza e capace di ...Dall'altra parte Ochoa ha fatto i miracoli, specialmente su, Barella (palo) e de Vrij, ed è stato graziato da Lautaro e Lukaku, che si è mangiato un altro gol fatto a due passi dalla linea di ...Alternando le coppie d'attacco con Lautaro, Dzeko e. Quest'ultimo è rimasto ad Appiano Gentile per allenarsi, mentre il Toro è andato in bianco in entrambe le amichevoli dell'Argentina contro ...

Intermania: Correa ripaga Inzaghi, grazie Oliver e Joao Mario. Calha ... Calciomercato.com

La parabola di Simone Inzaghi all'Inter tocca il punto più basso (almeno finora, perché sembra che il peggio debba ancora venire) a Salerno. Proprio dove la sua squadra aveva toccato l'apice alla fine ...