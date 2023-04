(Di mercoledì 12 aprile 2023) L'assioma pareva pronto a sbriciolarsi all'ultimo istante, con l'errore in fase di costruzione di Marcelo Brozovic che aveva di fatto lanciato Gonçalo Ramos a tu per tu con André Onana. La trasferta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Inter muro d’Europa: zittito anche il Benfica, che segnava senza sosta dal 2021 - sportli26181512 : Inter muro d’Europa: zittito anche il Benfica, che segnava senza sosta dal 2021: Inter muro d’Europa: zittito anche… - NikySandermann : @capuanogio ...il muro dell'#Inter davanti alla difesa: in 12 con l'arbitro???????? arriveranno in finale?????? - Gazzetta_it : Inter muro d’Europa: zittito anche il Benfica, che segnava senza sosta dal 2021 #UCL #BenficaInter - Fraraii : 1 Barella stasera da 10, il motore della nostra Inter 2 Onana un muro che da sicurezza al reparto difensivo 3 Basto… -

In Bundesliga, invece, sono 10 i giovani che hanno superato ildei mille minuti (fra cui ... E ancora Bastoni è diventato un titolare nell'a 20 anni, il Diavolo ha vinto uno scudetto con ...L'assioma pareva pronto a sbriciolarsi all'ultimo istante, con l'errore in fase di costruzione di Marcelo Brozovic che aveva di fatto lanciato Gonçalo Ramos a tu per tu con André Onana. La trasferta ...La sensazione è che quest'sia l'opposto della formazione di Conte ovvero un diesel da ... È come se dovessero avere le spalle alper non sbagliare. E siccome in certe competizioni, ovvero ...

Inter muro d’Europa: zittito anche il Benfica, che segnava senza sosta dal 2021 La Gazzetta dello Sport

Quarta partita consecutiva senza subire gol nella fase a eliminazione diretta della competizione per Inzaghi, contro un avversario che nella massima competizione europea da due anni andava sempre a be ...Contro il muro Soumaoro sabato al Gewiss Stadium sono andati a sbattere tutti gli attaccanti di Gasperini. Dove c’è Adama non si passa: questa, da qualche partita, è diventata la regola. E così Motta, ...