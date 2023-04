Inter-Monza, Pairetto l’arbitro per la 30ª giornata di Serie A: le designazioni (Di mercoledì 12 aprile 2023) Inter-Monza si giocherà sabato alle ore 20.45 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano: l’AIA ha appena reso noto l’arbitro. Questa la designazione per la partita, valida per la trentesima giornata di Serie A 2022-2023: ci sarà Pairetto della sezione di Nichelino. ARBITRO Inter-Monza (sabato 15 aprile ore 20.45) Arbitro: Luca PairettoAssistenti arbitrali: Valerio Vecchi – Marcello RossiQuarto ufficiale: Daniele RutellaArbitro VAR: Paolo ValeriAssistente VAR: Giacomo Paganessi Di seguito, oltre all’arbitro di Inter-Monza, le designazioni per tutte le altre partite della trentesima giornata di Serie A 2022-2023. Inter-News ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 12 aprile 2023)si giocherà sabato alle ore 20.45 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano: l’AIA ha appena reso noto. Questa la designazione per la partita, valida per la trentesimadiA 2022-2023: ci saràdella sezione di Nichelino. ARBITRO(sabato 15 aprile ore 20.45) Arbitro: LucaAssistenti arbitrali: Valerio Vecchi – Marcello RossiQuarto ufficiale: Daniele RutellaArbitro VAR: Paolo ValeriAssistente VAR: Giacomo Paganessi Di seguito, oltre aldi, leper tutte le altre partite della trentesimadiA 2022-2023.-News ...

