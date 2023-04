(Di mercoledì 12 aprile 2023) La vittoria dell’contro il Benfica ha mandato in visibilio i tifosi nerazzurri che vedono vicino l’approdo alle semifinali di Champions. Dopo una stagione passata nell’occhio del ciclone, ad essere rivalutato dai tifosi dopo una partita in cui la squadra ha dimostrato piena padronanza del campo e del gioco, è stato soprattutto Simone. E come riportato da Libero, emblematico dell’entusiasmo diffuso tra gliisti è stato Enrico, ferventeche ha voluto mandare dalla tvdi elogio per l’allenatore: “E adesso, dopo tanti veleni e cattiverie che abbiamo ascoltato,ladi chiliquidare, Barella, Brozovic e la squadra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Le parole di Alessandro Bastoni alla vigilia di #BenficaInter ??? #ForzaInter #UCL - DiMarzio : #ChampionsLeague | #Benfica, la parole di #Schmidt dopo la sconfitta con l'#Inter - DiMarzio : #ChampionsLeague | #BenficaInter, le parole di #Inzaghi al termine della partita - fattoquotidiano : Inter, le parole del tifoso Mentana per Inzaghi: “Amerei risentire la voce di chi voleva liquidarlo” - hermannpilato : @Dadde23 @GiuseppeFalcao @vieri_bobo @leleadani Livoroso Mourinho?!?!? È attaccato da tutti, compresi tifosi della… -

... Canale 5 " Champions League " Benfica -ha totalizzato 5.430.000 spettatori (24.7%); Rai Due ... LA7: Otto e Mezzo ha informato 1.659.000 spettatori (7.5%); La7: Lingo "in Gioco ha ...... Canale 5, Benfica -: 5.430.000 spettatori (24,7%);. Rai 1, Imma Tataranni Sostituto ... La7, Lingoin gioco: 245.000 spettatori (1,6%);. La7, Lingo La prima sfida: 155.000 spettatori ......per la Juventus in seguito a quanto accaduto nel finale della gara di Coppa Italia contro l'... Sono ledi Giacomo Campora, amministratore delegato e Ceo di Allianz Italia, in un video di ...

L'Inter vince al Da Luz: le parole dei protagonisti Inter - News Ufficiali

L’Inter segna due gol in trasferta, la regola del gol doppio non vale più, e può perdere a San Siro con un gol di scarto. Lukaku: “Bel vantaggio, ma non è finita”. Intanto Investcorp punta alla maggio ...L'episodio, avvenuto prima di in un Benfica-Inter di molti anni prima, si basava su un blocco dell'ex centrocampista ...