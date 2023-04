Inter | Inzaghi respinge le critiche e torna in sella | ecco la sua forza | Primapagina

(Di mercoledì 12 aprile 2023) 2023-04-12 00:20:00 Fermi tutti! Simoneè così, non si esalta con le vittorie e non si lascia travolgere dal disfattismo quando le cose vanno meno bene. L’inciampa in campionato e si rialza in Coppa, nella vetrina più prestigiosa d’Europa splende di una magnifica luce. Alla magica serata del Camp Nou si aggiunge anche quella del da Luz, che ha visto l’partire con meno sicurezze, riacquisite però via via, giocata dopo giocata fino al gol, che ha poi rotto gli argini. INha nuovamente stretto tra i pugni le redini del cavallo più pazzo del calcio, l’, bestia in grado di disarcionare chiunque, presidenti inclusi. Figuriamoci gli allenatori. Del tecnico piacentino si è detto di tutto: che non tiene lo spogliatoio, che sbaglia i cambi e anche che è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Le scelte di Mister Inzaghi ?? #ForzaInter #UCL #BenficaInter - RealPiccinini : Inzaghi perfetto, meglio di quando fece 4 gol al Marsiglia… ?? Partita preparata benissimo, Benfica in difficoltà co… - Inter : Mister Inzaghi a fine partita ?? #ForzaInter #UCL #BenficaInter - TW_Bruce_Wayne : RT @capuanogio: In quanti di ritorno sul carro di #Inzaghi? #BenficaInter - oscarvalle1984 : RT @sassipiedimonte: L' #Inter batteva pure il #Benfica che ha eliminato #Allegri che non se l'è giocata come voleva. #Inzaghi è stato brav… -

Dopo la vittoria dell'per 0 - 2 in casa del Benfica nell'andata dei quarti di finale di Champions League, Fabio capello., ospite negli studi di ...: un commento sul percorso in Champions e sull'andamento in Serie A .: "Nessuna rivincita, la squadra si è espressa come piace a me" . Benfica -0 - 2: La ...Finisce 2 - 0 per l'l'andata dei quarti di Champions contro il Benfica al da Luz con le reti tutte nella ripresa ...contro una squadra forte e in uno stadio molto caldo - ha detto Simone...

Benfica-Inter 0-2: Barella e Lukaku, colpaccio Inzaghi al Da Luz Tuttosport

Termina 0-2 per l’Inter il match contro il Benfica valido per l’andata dei quarti di Champions League. Per i nerazzurri a segno Barella e Lukaku.Successo metitato dell’Inter che ha vinto 2-0 in casa del Benfica nell’andata dei quarti di Champions League: “Contro una squadra forte e in uno stadio caldo i ragazzi hanno fatto un’ottima gara – ha ...