Inter, Investcorp prepara l'offerta: cifra tra i 545 e i 654 milioni (Di mercoledì 12 aprile 2023) Investcorp cerca partner e punta l'Inter. Come scrive il Corriere dello Sport, nelle prossime settimane il fondo del Bahrein potrebbe presentare un'offerta alla famiglia Zhang tra i 545 e i 654 milioni di dollari. Una cifra che non si avvicina alla richiesta di Suning che per il club nerazzurro vorrebbe un miliardo di euro. Una valutazione che sembra fuori mercato, anche per gli sviluppi negativi della vicenda stadio. Il Milan ha deciso di andare avanti da solo e sul tema dell'impianto di proprietà la società nerazzurra non ha nulla in mano. Anche per questo motivo la valutazione alla fine potrebbe essere molto più bassa della richiesta iniziale. SportFace.

