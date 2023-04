Inter, il Corriere dello Sport esalta Inzaghi: «Ora inchinatevi al suo capolavoro» (Di mercoledì 12 aprile 2023) Alessandro Barbano del Corriere dello Sport esalta la vittoria dell’Inter e il “capolavoro di tattica” di Inzaghi Alessandro Barbano, tramite le colonne del Corriere dello Sport, ha così analizzato la vittoria dell’Inter a Lisbona. IL COMMENTO – «E adesso, dopo lo schiaffo a un Benfica che fino a ieri disconosceva la sconfitta, provate a parlare di inadeguatezza di Inzaghi. Adesso tocca inchinarsi a questo capolavoro di tattica, di carattere, di resilienza agonistica. Perché il due a zero che proietta i neroazzurri verso la semifinale di Champions non è un colpo di fortuna, e non è neanche il colombo uscito dal cilindro di un top player». L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 aprile 2023) Alessandro Barbano della vittoria dell’e il “di tattica” diAlessandro Barbano, tramite le colonne del, ha così analizzato la vittoria dell’a Lisbona. IL COMMENTO – «E adesso, dopo lo schiaffo a un Benfica che fino a ieri disconosceva la sconfitta, provate a parlare di inadeguatezza di. Adesso tocca inchinarsi a questodi tattica, di carattere, di resilienza agonistica. Perché il due a zero che proietta i neroazzurri verso la semifinale di Champions non è un colpo di fortuna, e non è neanche il colombo uscito dal cilindro di un top player». L'articolo proviene da ...

