Inter? Col Benfica la grande di una notte di una rosa da rimodellare (Di mercoledì 12 aprile 2023) L'Inter continua la sua strana tradizione stagionale: giocare meravigliosamente solo le partite di Champions League. Tradizione che poi tanto strana non è. Una squadra vecchia - la più vecchia tra le 8 grandi d'Europa, con poco più di 29 annidi media in rosa - si esalta per definizione in una competizione corta, che richiede più dispendio mentale che fisico. In più è chiamata a farsi perdonare un campionato insufficiente, dove fatica proprio per via del tipo di sforzo richiesto: la continuità sul lungo periodo è una cosa per i giovani nel pieno delle forze. Queste notti sono un'occasione per redimersi e per dimostrare di non essere bolliti. Ancora: tra prestiti, scadenze e potenziali cessioni, mezza rosa non sa se vestirà il nerazzurro il prossimo anno. Vive quindi il qui e ora, ovvero la Champions, che è anche una vetrina ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) L'continua la sua strana tradizione stagionale: giocare meravigliosamente solo le partite di Champions League. Tradizione che poi tanto strana non è. Una squadra vecchia - la più vecchia tra le 8 grandi d'Europa, con poco più di 29 annidi media in- si esalta per definizione in una competizione corta, che richiede più dispendio mentale che fisico. In più è chiamata a farsi perdonare un campionato insufficiente, dove fatica proprio per via del tipo di sforzo richiesto: la continuità sul lungo periodo è una cosa per i giovani nel pieno delle forze. Queste notti sono un'occasione per redimersi e per dimostrare di non essere bolliti. Ancora: tra prestiti, scadenze e potenziali cessioni, mezzanon sa se vestirà il nerazzurro il prossimo anno. Vive quindi il qui e ora, ovvero la Champions, che è anche una vetrina ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... theboss_1908 : @Mr_piolifan Dissero coloro che hanno il discreto culo di avere due partite col Napoli durante il periodo Space Jam… - fabrozioo : @FvckMattii @LautaroMartinaz si per farsi il trapianto ai capelli, col napoli passiamo ma con l’inter non vediamo palla - SimoneTogna : #Inter, qui Appiano: dopo il 2-0 sul #Benfica, Simone #Inzaghi ha concesso il giorno libero ai suoi. Si allenano so… - sscraffaele : @dell_inter @EdoardoMecca1 Più o meno. Il city arrivò in finale e le prese col chelsea, in campionato è sotto di 8-9 pt dal primo posto. - BiffiLuca : Qui come Benny Hill col vecchietto -