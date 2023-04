Inter | che impresa al Da Luz! Inzaghi tiene lo spogliatoio – TS

(Di mercoledì 12 aprile 2023) L’esce vittoriosa dal primo incontro contro il Benfica con uno 0-2 che sa didimostra così di avere loin mano– Nell’edizione di questa mattina di TuttoSport si parla ovviamente della vittoria dell’in casa del Benfica. La squadra nerazzurra, come certificano i risultati, sembra dare il meglio di sé nelle coppe, diversamente da quanto accade in campionato. Ora la squadra di Simonevede concretamente la possibilità di arrivare in semifinale di Champions League. Il tecnico, con la vittoria di ieri sera, ha dimostrato di avere ancora lodalla sua. A firmare una vittoria che pesa come un macigno ci pensano Nicolò Barella di testa e Romelu Lukaku dal dischetto, dopo che Vlachodimos aveva ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Partita stratosferica dell'Inter, che mette la museruola al Benfica champagne di questa stagione. Nerazzurri perfet… - juventusfans : La #Juventus domina la vendita delle uova di #Pasqua 2023: #Milan e #Inter dietro ma sul podio. Ovviamente poteva… - fcin1908it : HA VINTO L'INTER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Straordinaria Inter, favolosa Inter, fantastica Inter. I… - Erny1974PE : @Marco_Rogerio_ Senza nulla togliere all'inter, il Benfica di oggi sembra un'altra squadra rispetto a quella che fi… - thereal_rox : #JoaoMario ha dato più per l’Inter ieri sera che quando scendeva in campo con la maglia nerazzurra #BenficaInter #Benfica #Inter -

La routine del campionato, soprattutto da quando il Napoli ha dimostrato di essere imprendibile, deprime l'è sprofondata al quinto posto, addirittura fuori dalla zona Champions. In Europa, ...

Le pagelle. PAGELLE - L’Inter si ritrova nella serata più importante. Serata magica per l’Inter, che ieri sera ha sbancato il da Luz di Lisbona nell’andata dei quarti di finale di Champions League per ...Insieme. È questa la parola d’ordine in casa Inter, con la rosa di Simone Inzaghi che si rialza e lo fa da grandissima squadra. L’appuntamento era di quelli importanti, un quarto di finale di Champion ...